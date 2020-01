Aggredito 82enne, arrestati 3 ragazzi

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Per rapinare un anziano non hanno esitato a farlo cadere a terra, ma dopo la fuga sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri. Si tratta di tre minorenni, tutti di 16 anni, che sono così finiti al Centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria di Milano.

I tre, secondo quanto riferito, hanno seguito l'uomo, un 82enne residente in zona, tra i viali pedonali di Milano 3, a Basiglio (Milano) e a un certo punto l'hanno strattonato e rapinato dello zaino. L'anziano è andato a farsi medicare alcune escoriazioni in una vicina farmacia, dove i medici hanno dato l'allarme. Poco dopo i carabinieri di Rozzano (Milano) li hanno rintracciati trovando loro addosso anche alcuni oggetti del rapinato.