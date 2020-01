Morto a 12 anni, una veglia di preghiera

(ANSA) - CERVIGNANO D'ADDA (LODI),2 GEN - Il parroco di Cervignano D'Adda (Lodi), don Gianmario Carenzi, terrà stasera nella locale parrocchia di sant'Alessandro una veglia di preghiera per Francesco, il ragazzino morto lo scorso 30 dicembre, a 12 anni, all'ospedale di Vizzolo Predabissi dopo un'operazione urgente all'intestino. Francesco risiedeva, infatti, nel lodigiano da svariato tempo con i propri familiari: i genitori e la sorella e quella di sant'Alessandro era la sua parrocchia. La celebrazione si terrà dalle 20.30 ed è stata organizzata in accordo con la famiglia di Francesco, per pregare per lui e per ricordarlo.