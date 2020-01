Ibra-day, arrivo alle 11.35 poi visite mediche

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Come tutte le stelle si fa attendere: Zlatan Ibrahimovic sbarca a Milano con una quarantina di minuti di ritardo. L'arrivo è previsto per le 11.35 all'aeroporto di Linate dove si sono già concentrati una cinquantina di tifosi del Milan. Oggi visite mediche, domani la presentazione alle 10 a Casa Milan. Ibrahimovic è partito con un volo privato dalla Svezia alle 8.55 ed è carico e motivato per iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Milan.

"Nessuna arroganza, ma fiducia" ha twittato stamattina l'attaccante prima di partire per Milano. (ANSA).