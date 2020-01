Milan, entusiasmo per Ibrahimovic, delirio tifosi a Linate

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Grande entusiasmo per l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Linate, dove circa un centinaio di tifosi lo hanno atteso per rubare il primo scatto del ritorno dello svedese in casacca rossonera. Al passaggio della macchina con Ibrahimovic a bordo cori e applausi dedicati all'attaccante che ha promesso un cambio di passo nella stagione del Milan. (ANSA).