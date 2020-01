Milan: Castillejo è sempre più vicino all'Espanyol

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - L'avventura di Samu Castillejo nel Milan sembra essere giunta ormai ai titoli di coda. L'esterno d'attacco spagnolo, secondo quanto riporta il sito del quotidiano Sport, sembra a un passo dal trasferimento a Barcellona, per vestire la maglia dell'Espanyol. Castillejo, che gioca con i rossoneri dall'estate 2018, può tornare in Spagna con la formula del prestito secco. Classe 1995, Castillejo arrivò a Milano direttamente dal Villarreal, ma la sua esperienza nel Milan non è stata certo esaltante. Con l'arrivo di Ibrahimovic, i suoi spazi saranno ancora più ridotti; da qui la decisione di chiedere il trasferimento. (ANSA).