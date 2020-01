(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Un vero e proprio 'assalto' - anche se pacifico e affettuoso - da parte dei tifosi milanisti all'arrivo dell'auto con Zlatan Ibrahimovic alla clinica La Madonnina, dove l'attaccante sta per sostenere le visite mediche. Sin dalle prime ore della mattina i fan hanno atteso il campione svedese per partecipare a un momento storico per il Milan, il ritorno in maglia rossonera di Ibrahimovic.