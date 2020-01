Calcio: Atalanta; Kulusevski alla Juve, attesa ufficialità

(ANSA) - BERGAMO, 02 GEN - Manca solo l'ufficialità dell'Atalanta, ma Dejan Kulusevski è ormai un giocatore della Juventus, con cui ha sostenuto in mattinata le visite mediche.

Nazionale svedese di origini macedoni, nato a Stoccolma il 25 aprile 2000, il centrocampista offensivo di piede mancino, ceduto in estate in prestito al Parma, era stato prelevato sedicenne dalla società nerazzurra dal Brommapojkarna totalizzando 26 presenze e 17 reti in Under 16, 55 e 17 in Primavera (campione d'Italia 2019) e 3 in prima squadra dal gennaio al febbraio scorsi con Frosinone, Milan e Torino.

Kulusevski è stato acquisito dalla Juventus a titolo definitivo per 35 milioni più 9 di bonus. (ANSA).