Botti: due minorenni perdono una mano

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - Un 13enne e un 14enne hanno subito l'amputazione di una mano a causa delle gravi ferite riportate nell'esplosione di petardi. Il primo episodio è accaduto in via Capuana, a Milano, e ha coinvolto oltre al giovane, altri due ragazzini, tutti di origine romena. Il 14enne invece è rimasto dilaniato poco prima dell'una in via De Gasperi a Cuggiono (Milano). Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il primo episodio è avvenuto alle 20.30, per strada, in via Capuana a Quarto Oggiaro. A Cuggiono invece il ferito è un 14enne che, insieme a un coetaneo, ha raccolto a sua volta un petardo inesploso con una piccola miccia rimasta incombusta, che poi gli è scoppiato in mano quando lo ha riacceso. Trasportato alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano), ha subito la sub-amputazione della mano sinistra. Un 45enne originario dello Sri Lanka, inoltre, ha perso tre dita della mano destra maneggiando un petardo a Brescia.