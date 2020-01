Gli auguri di Fontana: 'Continuate ad essere lombardi nel 2020'

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - "Credo che sia stato un anno importante per la nostra Regione e per la nostra attività, ma credo che il 2020 lo sarà ancora di più. Abbiamo tanti progetti che stiamo realizzando e il 2020 sarà l'anno durante il quale alcuni di questi troveranno concretizzazione": questo l'augurio del presidente lombardo, Attilio Fontana, in un messaggio di fine anno su Facebook.

"Credo che dovremo continuare ad essere lombardi in questo 2020 perché l'essere lombardi è sicuramente il valore aggiunto che dà questa grande regione - ha proseguito il governatore -, qualcosa di più rispetto al nostro Paese. Se siamo riuscito ad essere quello che siamo lo dobbiamo sostanzialmente alla nostra concretezza, voglia di fare e mancanza di paura ad affrontare i problemi nei momenti belli e in quelli difficili.