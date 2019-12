Calcio: Pioli, non vedo l'ora di avere Ibra a disposizione

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Non vedo l'ora di averlo a disposizione, è un giocatore che sa fare tutto". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli sul nuovo acquisto rossonero Zlatan Ibrahimovic. In un'intervista a Sky Sport, Pioli ha detto di aver "sentito telefonicamente" il fuoriclasse svedese che "si è informato sulle condizioni della squadra e sugli allenamenti".

Pioli ha detto di aver trovato Ibra "molto motivato e carico, contento. Non vede l'ora di allenarsi con noi, come io non vedo l'ora di allenarlo e averlo a disposizione. Ibra è un giocatore che sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni e saprà essere un punto di riferimento per la nostra fase offensiva". (ANSA).