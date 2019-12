Sala: città cresce ma si può fare di più

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Milano migliora ma si può fare di più. In un messaggio ai cittadini postato oggi su Facebook per gli auguri di fine anno, il sindaco Giuseppe Sala ha parlato di trasporti, periferia e ambiente, ricordando che "Milano per il secondo anno consecutivo è la città italiana con la migliore qualità della vita". "Usciamo da un buon 2019", "però c'è da fare ancora molto. Bisogna estendere ai più i benefici di questo momento".

"Su mobilità e ambiente - ha aggiunto il sindaco - io credo che noi stiamo facendo molto. Rivendico l'Area B, ormai ci sono in giro parecchi bus elettrici. E' vero, abbiamo variato il prezzo del biglietto del trasporto pubblico, ma proteggendo anziani e fasce più deboli". In ogni caso, "ad Atm chiedo di migliorare il servizio". Il sindaco ha poi parlato dell'attenzione alla periferia: "Libereremo degli uffici pregiati centrali e andremo con 2.000-2.500 nostri dipendenti fra Bovisa e Corvetto".