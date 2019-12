Esplosione in casa, ustionata una 20enne

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - L'esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di Senago (Milano) è stata causata dal malfunzionamento di una stufa alimentata probabilmente con bioalcol.

Sono 6 le persone coinvolte nell'incidente. La più grave è una donna di 20 anni che ha riportato ustioni di secondo grado agli arti inferiori. Un'altra donna, di 59 anni, risulta invece contusa a causa della caduta di un armadio che l'ha investita subito dopo lo scoppio. Altre quattro persone, valutate sul posto dai soccorri del 118, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, hanno già messo in sicurezza l'appartamento che si trova in via Udine.