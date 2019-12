A Bormio cucciolo ritrovato da agenti

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 30 DIC - Gli agenti della questura di Sondrio in servizio a Bormio (Sondrio), in occasione delle gare di sci di Coppa del Mondo, sono stati avvicinati da alcune persone di nazionalità brasiliana che hanno lasciato loro in consegna un cucciolo di Jack Russell, probabilmente allontanatosi all'insaputa dei proprietari presi a guardare i campioni dello sci.

Gli uomini della Polizia di Stato hanno contattato un veterinario di Bormio il quale, mediante apposita strumentazione per la lettura del microchip, innestata obbligatoriamente per legge sottocute, è stato possibile risalire all'identità dei proprietari dell'animale e alla loro residenza.

È stata così rintracciata la famiglia di turisti di Milano proprietaria del piccolo Rino, questo il nome del cagnolino, al quale è stato riconsegnato dagli agenti che per alcune ore, prima del lieto fine, si erano presi cura della bestiola coccolandola con amore perché già soffriva per la prolungata separazione dai padroni.