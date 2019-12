Salvini: in ballo vittoria della libertà

(ANSA) - ALBINO (BERGAMO), 29 DIC - "La missione della Lega non è andare al governo e amministrare bene. Noi stiamo vivendo un momento storico in cui al mondo si stanno confrontando due idee di futuro: da una parte la libertà e dall'altra la dittatura. Da una parte la libertà di insegnamento, di impresa, di cultura, dall'altra ci sono i tifosi del modello cinese, venezuelano, cubano, palestinese, sovietico... Quindi non ci sono in ballo solo Conte o Di Maio, di cui nei libri di storia non rimarrà nulla. Noi dobbiamo avere l'ambizione di cambiare la storia di questo Paese". Lo ha detto questa sera Matteo Salvini, parlando durante la tradizionale festa invernale della Lega ad Albino, in provincia di Bergamo. Salvini ha quindi presentato ai militanti i due esponenti bergamaschi nominati responsabili della Lega per la Toscana, Daniele Belotti, e la Calabria, Cristian Invernizzi.