Capodanno: sequestrati 40 kg di petardi

(ANSA)- LONATE POZZOLO (VARESE), 28 DIC - Un uomo di 63 anni é stato denunciato dai carabinieri per possesso illecito di materiale esplosivo. Nel suo box di Lonate Pozzolo (Varese) i carabinieri hanno sequestrato 40 kg di petardi di produzione cinese e otto candelotti artigianali con miccia.

A quanto emerso il 63 enne ha acquistato i 758 petardi in Campania, ma non ha saputo fornire dettagli sul venditore.

Inoltre ha cercato di giustificarsi affermando di volerli utilizzare per festeggiare il Capodanno, negando di avere intenzione di rivenderli in nero. Tutto il materiale é stato sequestrato.