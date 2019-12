Auto finisce nel canale, gravi 2 giovani

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Due ragazzi, uno di 17 anni e uno di 19, sono finiti in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto tre macchine. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 14.30, sulla strada provinciale tra Rosate e Gaggiano, nel milanese.

L'auto su cui viaggiavano i due giovani assieme a una donna di 62 anni, anche lei ricoverata in ospedale ma non in gravi condizioni, sarebbe stata violentemente urtata da un'automobile che proveniva in direzione opposta, ed è finita in un canale fortunatamente senza acqua. I tre sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il più giovane dei passeggeri è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Niguarda, il 19enne invece all'Humanitas di Rozzano e la donna al San San Carlo. Dalle prime ipotesi, una macchina avrebbe imboccato una curva ad alta velocità e sarebbe sbandata andando ad invadere la corsia opposta e a urtare due veicoli, uno dei quali è finito nel canale.