Aggredita da un parente in area dismessa

(ANSA) - PARABIAGO (MILANO), 28 DIC - Una romena di 30 anni è stata aggredita e ferita con un coltello, all'interno dell'area industriale dismessa "ex Artea" di Parabiago (Milano), occupata da una comunità rom.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ad aggredirla sarebbe stato un familiare (che la donna non ha al momento voluto identificare) che, dopo averla trasportata con la forza in quell'area l'ha aggredita. La trentenne è stata trasportata con una ferita alla gamba e una al braccio al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano (Milano).