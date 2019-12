Questore ringrazia forze dell'ordine

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha voluto ringraziare in occasione delle feste natalizie tutti gli operatori delle forze dell'ordine che si sono prodigati in questi giorni, ma anche in tutto il 2019. Erano presenti, in piazzetta Reale, il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone, e i vertici di carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del fuoco, Protezione civile e Polizia locale. Il questore Bracco ha ringraziato via radio le pattuglie impegnate sul territorio.