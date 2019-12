Opprime 15enne, divieto avvicinamento

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Un ventunenne di Busto Arsizio (Varese), indagato per atti persecutori ai danni della sua ex fidanzata 15enne, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento. Il giovane aveva anche lasciato il lavoro per poterla seguire e si era inciso con un coltello il nome di lei su un braccio. I due, iscritti nella stessa scuola, si erano frequentati per qualche mese, fino a quando la ragazza aveva interrotto la relazione. Il giovane, che intanto si era diplomato e aveva trovato un lavoro, ha cominciato a seguirla ovunque. I genitori della ragazza hanno tentato di proteggerla e hanno cercato di parlare con lui e con la sua famiglia. Poi hanno deciso di denunciare la vicenda alla Polizia. Le indagini degli agenti del commissariato e della Procura hanno confermato le vessazioni e vista la potenziale pericolosità del giovane, per sé e per gli altri, il gip ha disposto il divieto di avvicinamento alla giovane, oltre a quello di comunicare con lei con ogni mezzo. Nel frattempo sarà seguito dai servizi sociali.