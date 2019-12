In moto contro guard-rail, grave 17enne

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Un 17enne si è schiantato contro il guard-rail mentre in moto stava percorrendo l'ex statale Asolana, nei pressi di Barchi, frazione di Asola, nel mantovano.

Il giovane, del posto, si trova ora ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Cremona, dove è stato trasportato in eliambulanza. L'incidente è accaduto questa mattina verso le 10.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica da parte della Polstrada, il ragazzo, che viaggiava solo, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro la protezione che costeggia la strada. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.