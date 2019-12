A Milano 80 mila visitatori per Canova alle Gallerie

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Sono oltre 80 mila in due mesi i visitatori alla mostra Canova -Thorvaldsen che resterà aperta fino al 15 marzo alle Gallerie d'Italia di Milano con 160 opere fra cui le sculture di Amore e Psyche e Le Grazie.

Proprio per il successo di pubblico la mostra sarà visitabile, con apertura straordinaria, anche lunedì dalle 9.30 alle 18. Il 31 le Gallerie saranno aperte invece dalle 9.30 alle 18 e il primo gennaio dalle 14.30 alle 19.30.

"C'è una particolare soddisfazione per l'attenzione ricevuta e per il gradimento da parte del pubblico per la mostra dedicata al dialogo tra Canova e Thorvaldsen. Quest'anno ormai verso la conclusione - ha osservato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo -, si è rivelato uno dei più significativi dall'apertura delle Gallerie di Piazza Scala, avvenuta nel novembre del 2011. Un'ulteriore dimostrazione del valore dell'impegno di una grande impresa privata nel difendere e diffondere l'importanza della cultura per il nostro Paese". (ANSA).