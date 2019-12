Scopre relazione, picchia l'ex e l'amico

(ANSA) - PAVIA, 26 DIC - Un uomo di 28 anni, di nazionalità italiana, è stato denunciato dai carabinieri di Mortara (Pavia) per i reati di rapina, violenza privata, danneggiamento e lesioni personali in danno di un suo amico e dalla sua ex fidanzata.

Il 28enne aveva scoperto sul telefonino dell'amico, al quale l'aveva sottratto, l'esistenza di una relazione sentimentale tra questo ragazzo e la sua ex. Successivamente ha sottratto il telefonino anche alla sua ex fidanzata, scagliandolo a terra.

Poi, visto che i due ragazzi avevano cercato di farlo desistere dalle sue intenzioni e di rientrare in possesso dei loro telefonini, li ha picchiati provocando alla ragazza alcune leggere lesioni ad una gamba.