Finisce fuori strada, precipita su tetto

(ANSA) - VARESE, 26 DIC - I vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Varese, in via Quintino Sella, per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada, l'automezzo è precipitato nel vuoto per alcuni metri ed è atterrato sul tetto di un edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autogru per recuperare l'auto. Le operazioni sono ancora in corso. (ANSA).