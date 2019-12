Elena Fanchini torna sugli sci: 'Il regalo più bello'

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Lo sci azzurro è pronto a riabbracciare Elena Fanchini. La più grande delle sorelle Fanchini è tornata infatti sugli sci, sulle piste di casa, a Montecampione. "Il mio regalo più bello", ha scritto su Instagram la 34enne discesista, ferma da quasi due anni prima per un tumore e poi per una frattura alla tibia. A metà novembre a Brescia Elena si era sottoposta alla rimozione della piastra alla gamba sinistra infortunata nella caduta di Copper Mountain un anno prima, nella trasferta americana che aveva affrontato dopo aver sconfitto il tumore all'intestino. In carriera Elena Fanchini vanta due vittorie in coppa del mondo e un argento in discesa ai Mondiali Bormio 2005. (ANSA).