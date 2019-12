Più interesse stampa estera per Milano

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Cresce nel 2019 l'interesse della stampa estera verso Milano: sono infatti quasi 500 gli articoli più significativi selezionati, dedicati in specifico alla città e usciti sui principali quotidiani e riviste stranieri fino a metà dicembre, 200 in più rispetto ai circa 300 dello stesso periodo del 2018. E' quanto emerge da una elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia sull'archivio della banca dati delle principali notizie uscite sulla stampa estera nel 2019.

Il 26% riguarda temi economici: imprese, finanza, credito e investimenti esteri ma a crescere di più rispetto al 2018 sono gli argomenti legati alla moda soprattutto nei mesi delle sfilate di febbraio (44% delle uscite segnalate) e di settembre (20% del totale), alla cultura e al turismo con uscite dedicate alla Scala e alle manifestazioni per l'anno di Leonardo. In giugno l'assegnazione delle Olimpiadi 2026 ha avuto una vasta eco su tutta la stampa internazionale (40% del totale articoli del mese).