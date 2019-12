Razzismo, Lukaku: 'Porto rabbia su campo'

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "Di fronte ai razzisti mi sono sempre detto di segnare, vincere e tornare a casa. Mi sono confrontato tante volte con questa situazione: porto la mia rabbia sul campo. Devi andare avanti sempre più forte, devi continuare a lottare". E' l'opinione dell'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, sul razzismo. Il belga, preso di mira a Cagliari da ululati razzisti, in un'intervista al New York Times, si rammarica "di non avere fatto abbastanza" sul tema ma è conscio di aver detto "ciò che pensa" sul titolo "Black Friday" e sulla campagna delle tre scimmie: "Se qualcosa mi passa per la testa mi alzo e parlo". (ANSA).