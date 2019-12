Predatore sessuale accusato da 9 giovani

(ANSA) - MONZA, 23 DIC - Otto giovani, tra cui alcune minori, hanno denunciato ai carabinieri di essere state aggredite e palpeggiate da uno stesso uomo mentre camminavano in strada tra Vimercate, Monza e Concorezzo. I fatti si sarebbero verificati dal 9 al 17 dicembre. L'uomo, un 49enne di Concorezzo, è stato arrestato il 19 dicembre scorso a seguito della nona aggressione, ai danni di una 26enne.

Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Vimercate, il predatore sessuale seriale puntava in strada giovani e giovanissime (la più piccola ha 12 anni), le seguiva e poi le sorprendeva alle spalle bloccandole e palpeggiandole nelle parti intime.

Arrestato per violenza sessuale, è ora ai domiciliari.