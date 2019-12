Fontana, ridurre tempi attesa sanità

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "Nel 2020 l'obiettivo prioritario non solo della Giunta regionale, ma anche delle ASST e ATS, deve essere quello di ridurre i tempi d'attesa per visite e prestazioni sanitarie". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che insieme all'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha convocato a Palazzo Lombardia per lo scambio di auguri i direttori generali delle 8 ATS, quelli delle 27 ASST, accompagnati dai loro responsabili operativi delle liste d'attesa.

Per Fontana, è "necessario, inoltre, curare maggiormente e in modo efficace la comunicazione ai cittadini, affinche' vengano indirizzati sulle strutture disponibili a fornire le visite in tempi piu' brevi, nel caso di indisponibilita' di quelle da loro scelte". "L'abbattimento dei tempi d'attesa diventa l'obiettivo degli obiettivi", ha spiegato il presidente.