Serie A: Brescia sfiora colpo a Parma, Bologna vince a Lecce

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Vittoria pesante del Bologna a Lecce che continua a restare a digiuno tra le mura amiche. Allo Stadio di Via del Mare i rossoblù di Sinisa Mihajlovic prima dominano grazie alla doppietta di Orsolini (43' e 56') e al tris di Soriano (66') poi si complicano la vita: Babacar accorcia a 5' dalla fine, poi Farias nel recupero riapre il match senza però riuscire a riagganturalo. Grazie a questi tre punti, il Bologna fa un bel salto in classifica, superando Napoli (he gioca in serata), Milan e Torino, mentre il Lecce resta impantanato nella zona 'rossa' della classifica, a +1 sul Brescia terz'ultimo.

Brescia che aveva sperato nel colpaccio al 'Tardini': avanti 1-0 fino al '92, grazie a una rete di Balotelli a segno dopo nemmeno 10' dalla sua entrata in campo, i lombardi di Corini vengono ripresi da un bel gol di Grassi, di testa su cross di Kolusevski. Le reondinelle avrebbero forse meritato qualcosa di più e Corini, che non prende bene il pareggio nell'extra time, si fa espellere dall'arbitro per proteste. (ANSA).