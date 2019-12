Pioli "Il Milan non può essere questo"

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Oggi è tutta colpa nostra, l'Atalanta ha tanta qualità ma la sconfitta è anche figlia dei nostri demeriti, il Milan non può essere questo". Così un amareggiato Stefano Pioli commenta il pesante ko di Bergamo. "La partita andava gestita in maniera diversa, siamo entrati in campo con poca lucidità e in queste partite se sbagli l'approccio... e noi abbiamo sbagliato contro una squadra che per intensità e impeto non è seconda a nessuno. Insomma, la prestazione è stata gravemente insufficiente". (ANSA).