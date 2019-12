Gasperini "Coronamento annata straordinaria"

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Concludiamo un 2019 fantastico con risultati meravigliosi, la partita di oggi è stata il coronamanto di una stagione incredibile. Ora ci godiamo la pausa di Natale e poi avremo tanti begli impegni". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Dazn dopo il 5-0 al Milan. "La nostra forza è avere un gruppo di giocatori interscambiabili e tutti ben inseriti. Venivamo dalla sconfitta di Bologna che ci bruciava e anche oggi i ragazzi sono stati davvero splendidi, molti di loro potrebbero ben figurare in tante big". Quali gli obiettivi del 2020? "Quest'anno non abbiamo fissato obiettivi - puntualizza il tecnico - il chiodo fisso era superare il turno in Champions, e l'Europa vogliamo che diventi una costante per l'Atalanta". (ANSA).