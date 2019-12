Balotelli, rimango al Brescia e lo porto in salvo

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Mi aspettavo di giocare e di fare gol: magari pensavo di essere un po' più in alto in classifica, però non è un problema. Vedrai che prima della fine del campionato, sicuramente saremo salvi. A gennaio penso di rimanere, a meno che il presidente non mi voglia più. In ogni caso io ho tutta l'intenzione di restare".Nel dopopartita di Parma-Brescia ("questa per noi era una partita da vincere, se abbiamo pareggiato è colpa nostra"), Mario Balotelli fa il punto sul suo primo scorcio di stagione l'esperienza nella squadra di casa sua: "Al di là di ciò che si è detto, di problemi ne ho avuti pochissimi nella mia carriera - risponde -. Sto bene, sono a casa, avevo bisogno di un anno un po' più tranquillo. Ripeto, ho intenzione di rimanere: vedremo".

Sulla sua voglia di fare gol, l'attaccante dice che "sono il primo a voler segnare tanto, però in questa prima parte del campionato ho avuto anche sfortuna: ho preso 2-3 pali, ho avuto delle occasioni con Juve e Inter. Spero che nella seconda parte non sia così". (ANSA).