Usa telefono a esame patente, denunciato

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Ha usato un trucco non nuovo per cercare di superare l'esame di teoria per ottenere la patente: sotto il maglione ha fissato con del nastro adesivo un cellulare con un micro-auricolare via bluetooth per comunicare con l'esterno. Alla fine dell'esame i poliziotti, avvisati dalla motorizzazione di Mantova di quanto stava accadendo, hanno chiesto al candidato, un egiziano 34enne, se avesse addosso apparecchiature per la ricezione e alla risposta negativa è scattata la perquisizione che ha consentito di scoprire telefono e auricolare. L'uomo è stato denunciato.

Durante l'esame, un commissario, passando fra i banchi, aveva notato illuminarsi la spia del suo dispositivo elettronico per individuare le frequenze radio illecite. L'allarme si era acceso nella postazione del 34enne. Il personale della Motorizzazione ha fatto proseguire la sessione d'esame e, nel frattempo, ha chiamato la Polizia. Il telefono usato dal 34enne è stato sequestrato per consentire agli investigatori di risalire ai complici.