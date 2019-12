M4:corso Plebisciti riapre, doppio senso

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Da fine gennaio a Milano tornerà a doppio senso corso Plebisciti: lo permette l'avanzamento dei lavori per la costruzione della linea 4 della metropolitana.

Corso Plebisciti era stato chiuso alla viabilità in entrambi i sensi di marcia - dall'angolo con viale dei Mille fino all'angolo con via Ceradini -, infatti, per la necessità di avere un'area di cantiere adeguata alla costruzione della stazione M4 Dateo "È una buona e importante notizia - ha commentato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - perché la riduzione dell'area del cantiere restituisce spazio ai cittadini e agli esercizi commerciali, migliora la viabilità e rappresenta un segno tangibile di come siamo entrati nella fase finale dei lavori per la nuova metropolitana che aprirà per il primo tratto, da Linate a Forlanini Fs, tra poco più di un anno. Ricordo infatti che già altri cantieri hanno ridotto l'occupazione degli spazi di superficie con beneficio per i cittadini".