Calcio:Pioli, Milan affronti Atalanta come fosse ultima gara

(ANSA) - CARNAGO, 21 DIC - Stefano Pioli invita il Milan a giocare la partita contro l'Atalanta "come se fosse l'ultima".

"Ogni sabato - ricorda Pioli - sento parlare di ultimo treno per l'Europa, ogni partita per noi ha un peso importante, per la classifica, per la convinzione, per l'autostima e per la fiducia. Non può essere però la partita decisiva con ancora tantissimi punti a disposizione in stagione. I miei giocatori devono giocare domani col pensiero che quella di domani sia l'ultima partita. Questa è la mentalità giusta". (ANSA).