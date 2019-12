Calcio: Marotta, settore giovanile fiore occhiello Inter

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - ''Come Settore Giovanile siete il fiore all'occhiello dell'Inter, quindi la vostra crescita è un aspetto fondamentale, siete il futuro dei colori nerazzurri e voglio ringraziare tutte le persone che lavorano quotidianamente con voi per farvi diventare degli uomini vincenti, non solo dei calciatori''.

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato durante la festa di Natale del settore giovanile nerazzurro, ricordando l'importanza dei valori umani al di là delle vittorie sportive. ''Nella vostra crescita è importante non solo l'aspetto calcistico ma anche il percorso umano che state affrontando, perché per diventare campioni - ricorda Marotta - è fondamentale rispettare certi valori. Per arrivare in alto non bastano le qualità, dovete rimanere sempre sulla strada giusta''.