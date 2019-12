Atalanta: Gasperini "match col Milan vale l'Europa"

(ANSA) - BERGAMO, 21 DIC - "Il Milan è attardato, ma resta una grande del nostro campionato e una squadra di assoluto valore. Vale l'Europa". Alla vigilia del lunch match al Gewiss Stadium, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini elogia l'avversario: "Ha giocatori di livello tecnico elevatissimo e noi abbiamo perso terreno perdendo a Bologna. La classifica verso il giro di boa comincia a delinearsi, però squadre attardate come Napoli, Torino e Milan possono recuperare". Di là, molti ex protagonisti dell'epopea della prima Atalanta del Gasp, edizione 2016-2017: "Conti, Kessie e Caldara nel primo anno ci hanno dato tantissimo, Mattia anche in quello dopo: spero che esca dal tunnel dopo un anno e mezzo fermo - chiude Gasperini -. Appartengono alla nascita del nostro ciclo: sono contento che Conti si sia ripreso dagli infortuni, Franck è un'ira di Dio e va sempre fortissimo. Prima ci saluteremo, ma in campo ognuno per la sua strada". (ANSA).