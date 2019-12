E' definitiva la condanna a 3 anni e 6 mesi per violenza sessuale per Maria Angela Farè, ex suora che abusò di una ragazza di Busto Arsizio (Varese) che si suicidò a 26 anni, nel 2011. Farè deve andare in carcere, perché il reato è 'ostativo' alla sospensione della pena per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa rendendo definitiva la pena. La famiglia Sacconago era parte civile, assistita dall'avvocato Tiberio Massironi.