Natale:esperto, acqua per non ingrassare

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Secondo nutrizionisti e dietologi, finite le Feste, è possibile accorgersi di aver accumulato in pochi giorni due chili di peso (28%) e addirittura 3-4 in più (22%). Per questo motivo, consigliano di bere acqua per favorire la digestione (58%) e anticipare il senso di sazietà (45%). E' quanto emerge da uno studio di In a Bottle.

"Ricerche precedenti hanno provato che le persone di mezza età che hanno bevuto due bicchieri d'acqua prima di mangiare hanno consumato tra le 75 e le 90 calorie in meno durante il pasto - ha affermato Brenda Davy, autrice di un nuovo studio dell'American Chemical Society- In seguito a ulteriori test abbiamo, inoltre, scoperto che nel corso di 12 settimane le persone a dieta che hanno bevuto acqua prima dei pasti, tre volte al giorno, hanno perso circa 5 chili in più rispetto a coloro che, adottando lo stesso regime alimentare, non hanno aumentato l'assunzione di acqua".