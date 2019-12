Paolo, che crede nelle 'ali per tutti'

Nonostante la disabilità, non ha mai rinunciato al sogno di volare: è stato il primo paraplegico in Italia ad ottenere tutte le licenze di volo (sportiva, privata e commerciale) e, nel 1993, ha fondato l'Associazione Ali per tutti per permettere ai portatori di handicap di prendere il brevetto per guidare velivoli ultraleggeri o di aviazione generale con piccole modifiche strutturali. Per questo Paolo Pocobelli, 48 anni (Milano) è stato riconosciuto dal presidente della Repubblica Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Per la forte testimonianza offerta e l'instancabile contributo alla rimozione dei limiti e alla promozione di una politica di pari opportunità per le persone con disabilità rispetto alle attività di volo" si legge nelle motivazioni del premio conferito al grande appassionato di volo che, a 22 anni di età, durante un lancio con il paracadute, ha subito un incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Non ha rinunciato a volare, ma anzi, ha fondato Ali per tutti, che oggi è impegnata affinché un disabile che abbia superato i dovuti controlli medici possa essere libero di scegliere di entrare in una Scuola di Volo e diventare un Pilota di Aviazione Generale.

Grazie alla collaborazione tra Ali per tutti e l'Aeroclub di Verona, nel 2016, a Verona ha aperto la prima scuola di volo per disabili sul territorio nazionale. "È un traguardo molto importante non solo per la rimozione di un limite che precludeva l'attività di volo a persone disabili, ma perché da oggi - commenta Pocobelli - anche un disabile potrà diventare pilota commerciale ed accedere al mercato del lavoro".