Incendio box in seminterrato a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Un palazzo di cinque piani evacuato a scopo prudenziale per qualche ora ma nessun ferito: è il bilancio di un incendio divampato la scorsa notte a Milano.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.20 in via Fratelli Zoia 216, nella periferia Est della città, e hanno spento le fiamme che si erano sviluppate in un box al piano seminterrato prima che potessero estendersi. Il 118, giunto sul posto a scopo precauzionale, non ha effettuato trasporti. I residenti hanno potuto far rientro a casa dopo un paio d'ore.