Elisabetta che costruisce pozzi in Africa per il figlio

Portare l'acqua in Africa era il sogno di un ragazzo chiamato Andrea, un sogno che la sua famiglia sta realizzando attraverso la campagna di raccolta fondi "Un pozzo per Andrea", grazie alla quale dal 2011 a oggi sono stati costruiti 24 pozzi in Etiopia. Sua madre, Elisabetta Cipollone, che ha scoperto in un diario il sogno del figlio e ha deciso di realizzarlo, è stata premiata come ufficiale dell'ordine al merito dal presidente della Repubblica.

Suo figlio Andrea è morto il 29 gennaio 2011, a soli 15 anni, investito mentre attraversava le strisce pedonali fuori dall'oratorio. Viveva con la sua famiglia a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. "Mio figlio aveva un cuore grande - spiega Elisabetta - e pensava a questa bella opera sulle pagine del suo diario. Era un ragazzo splendido e pensava agli altri.

Siamo stati insieme due volte in Africa e vedendo la povertà estrema in cui vivono migliaia di persone, Andrea chiedeva il perché. Tra i vari motivi, rispondevamo che la mancanza d'acqua, la siccità e le difficoltà nelle coltivazioni erano la causa di tanta sofferenza. Per questo avrebbe voluto costruire un pozzo".

La famiglia di Andrea ha affidato al VIS il compito di realizzare questo sogno, che ora sta diventando realtà e ha trasformato il dolore in speranza per alcuni villaggi etiopi, promuovendo il diritto all'acqua pulita in aree colpite duramente da carestia e siccità. Ora l'ambizione di Elisabetta è creare un punto d'acqua lungo la linea di confine tra Etiopia ed Eritrea chiamato "The peace well".