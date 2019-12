Donna investita nel Comasco, grave

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita a Villa Guardia (Como).

E' accaduto alle 6.50 nel comune alle porte del capoluogo lacustre, in via Varesina: secondo le prime informazioni la donna stava attraversando la strada. Sbalzata di diversi metri a causa dell'impatto, è stata ricoverata con un grave politrauma e in arresto cardiaco all'ospedale S.Anna di Como.