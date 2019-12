Dolce e Gabbana, lasceremo a famiglia nostro lavoro

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Sei una madre e non puoi vendere i tuoi figli. Siamo stati fortunati. Non vogliamo diventare i più ricchi del cimitero". Così Stefano Gabbana ha spiegato in un'intervista a Vogue Business che, quando si ritireranno, cederanno il controllo alla famiglia di Dolce: una mossa che preclude la vendita a investitori o l'ingresso di direttori creativi esterni.

"Ci piacerebbe moltissimo - hanno detto i due - lasciare ai famigliari il nostro lavoro". Secondo Vogue Business, quest'autunno, i componenti della famiglia Dolce si sono seduti a discutere dei loro ruoli e del futuro dell'azienda. Il fratello di Dolce, Alfonso, 54 anni, è l'Amministratore Delegato della società. La sorella Dora, 64 anni, è responsabile della ricerca e dello sviluppo per la collezione prêt-à-porter. Ci sono vari nipoti coinvolti in azienda e anche i più giovani della famiglia vengono cresciuti per entrare un giorno a farne parte, se lo vorranno. (ANSA).