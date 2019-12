Calcio: Conte, mio 2019 diviso in 2 apprezzo ambizione Zhang

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Il mio 2019 è diviso in due. Da gennaio in poi sicuramente c'è stata qualche chiacchierata con qualche società interessata. Abbiamo trovato un'intesa, un accordo con l'Inter. Forte anche che col direttore Marotta avevo già lavorato in passato. Mi è piaciuto molto quello che ha detto il presidente Zhang, l'ambizione della proprietà. La voglia di costruire qualcosa, pur sapendo che la base di partenza era lontana da giocarci qualcosa di importante": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Genoa a San Siro. "Abbiamo iniziato un percorso - aggiunge - e quando inizi sai che puoi incontrare buche, sterrato, cose che possono frenare il tuo cammino. Vittoria è effimera, alle volte inganna. A volte puoi vincere e piano piano stai distruggendo".

(ANSA).