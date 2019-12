Calcio: Conte, Agoumé ed Esposito fondamenta futuro Inter

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Sicuramente c'è stata una crescita importante da parte di Agoumé ed Esposito. Sono giovani, hanno meritato la possibilità di esordire. Stanno crescendo, hanno le capacità per diventare le fondamenta dell'Inter": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Genoa a San Siro, sfida in cui, viste le assenze e le squalifiche di Brozovic e Lautaro, i due giovani potrebbero partire dal primo minuto. ''Credo molto in loro. So che ci metteranno sempre il massimo impegno - aggiunge Conte - sia che siano utilizzati dall'inizio o a partita in corso''. (ANSA).