Bimbo precipitato, sedia era incustodita

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Il piccolo di sei anni - alto 1,10 metri - precipitato nella scuola Pirelli di Milano lo scorso ottobre non avrebbe potuto scavalcare il parapetto della scala, se non fosse salito su una sedia che doveva stare in un gabbiotto e che è invece stata lasciata incustodita. E' il risultato di un esperimento giudiziario, realizzato in queste settimane nell'indagine per omicidio colposo del pm Letizia Mocciaro.