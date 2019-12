'Voce', casa del volontariato a Milano

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Milano avrà una casa dedicata al volontariato che aprirà le sue porte ai cittadini a partire da maggio del 2021, in un edificio del Comune ora in ristrutturazione che è stato dato in concessione all'associazione Ciessevi.

'Voce - Volontari al centro', questo il nome della nuova realtà, si trova a Porta Nuova ed offrirà alle realtà del terzo settore, alle associazioni, ai volontari, ai cittadini uno spazio di cinque piani su 2.500 metri quadrati all'interno dei quali troveranno la loro nuova sede, tra gli altri, il Forum del Terzo Settore di Milano e della Lombardia, i servizi di promozione del volontariato del Comune dedicati ai giovani, una biblioteca specializzata. Spazio anche per un Ostello che riunirà, da tutta Europa, i giovani dei Corpi Europei di Solidarietà e a un ristorante attento alla sostenibilità alimentare. Voce inoltre ospiterà il Centro di coordinamento dei Volontari delle Olimpiadi invernali del 2026.