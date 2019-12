Via a servizio civile per 1000 volontari

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Parte oggi il servizio civile per oltre mille ragazzi che iniziano un percorso di cittadinanza attiva in 560 Comuni della Lombardia e che si sono riuniti oggi all'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, Milano.

"Ringrazio questi mille giovani - ha detto Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia che dal 2003 è gestore del servizio rivolto ai ragazzi dai 18 ai 29 anni e che, in 16 anni di attività, ha gestito più di 7.000 volontari. Da oggi saranno impegnati in percorsi formativi nei nostri comuni attraverso progetti che spazieranno dalla cultura al sociale e toccheranno con mano i tanti settori di competenza degli enti locali".

Gli oltre mille volontari di servizio civile verranno inseriti in 593 Comuni della Lombardia e in oltre 750 Comuni italiani grazie ad una convenzione che Anci Lombardia ha stipulato con 7 Anci regionali.