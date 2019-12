Operaio scomparso, pm: archiviare accusa

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di omicidio contestata a Daniele Carparelli, a capo col padre di un'azienda ortofrutticola e indagato per la scomparsa di Ibrahim Abdou Abdou Akl, detto Magdi, operaio 60enne egiziano che lavorava nella ditta e di cui dal 2 agosto 2017 si sono perse le tracce. Non si sa se sia morto, il corpo non è stato trovato. Non ci sono elementi per portare a processo l'indagato e un'archiviazione potrebbe essere utile semmai per riaprire le indagini in futuro.